Матыцин: сохранение здоровья нации является приоритетом стратегии государства

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Задачи, которые стоят перед Министерством спорта РФ, основаны на приоритетной стратегии государства в виде сохранения здоровья нации. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

В среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил главу Министерства спорта России Олега Матыцина сотрудникам ведомства.

"Надеюсь, конструктивные отношения, которые сложились у меня со многими, позволят реализовать задачи. Надеюсь, что потенциал и опыт работы будет эффективно использованы. Задачи основаны на приоритетной стратегии нашего государства в виде сохранения здоровья нации", - сказал Матыцин.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова.