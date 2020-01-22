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Формирование правительства России

Чернышенко: Матыцин получит полную свободу действий на посту министра спорта РФ

Во вторник Олег Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин будет иметь абсолютную свободу действий в формировании своей команды и создании стратегии развития спорта. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время представления Матыцина сотрудникам ведомства.

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Во вторник президент России Владимир Путин назначил Матыцина министром спорта РФ, а Чернышенко - вице-премьером РФ. Матыцин сменил на посту Павла Колобкова.

"У него абсолютная свобода действий в принятии выбора, формировании команды, создании стратегии развития нашего спорта, чтобы мы могли и высшие результаты показывать, и развивать массовый спорт. Обещаю Вам поддержку - законодательную и моральную", - сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, его объединяет с Матыциным умение организовывать крупные спортивные мероприятия. "Мы знаем, что такое организация крупнейших международных событий, которые привлекают крупнейшую аудиторию, когда невозможно отложить и перенести срок организации этих событий", - отметил Чернышенко.

Чернышенко возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи. Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.

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Формирование правительства России
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