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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Алиев идет вторым после короткой программы на чемпионате Европы

Первое место занимает чех Михал Бржезина, третье - россиянин Артур Даниелян
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в австрийском Граце.

20-летний спортсмен показал результат 88,45 балла. Первое место в короткой программе занял чех Михал Бржезина (89,77), третьим стал россиянин Артур Даниелян (84,63). Россиянин Александр Самарин занимает 13-е место (74,77).

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, победителем прошедшего в конце декабря 2019 года в Красноярске чемпионата России.

Произвольную программу фигуристы представят в четверг. Соревновательная часть чемпионата Европы завершится 25 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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