Российский фигурист Алиев идет вторым после короткой программы на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в австрийском Граце.

20-летний спортсмен показал результат 88,45 балла. Первое место в короткой программе занял чех Михал Бржезина (89,77), третьим стал россиянин Артур Даниелян (84,63). Россиянин Александр Самарин занимает 13-е место (74,77).

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, победителем прошедшего в конце декабря 2019 года в Красноярске чемпионата России.

Произвольную программу фигуристы представят в четверг. Соревновательная часть чемпионата Европы завершится 25 января.