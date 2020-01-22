Сборная России выиграла хоккейный турнир на юношеских Олимпийских играх

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду США со счетом 4:0 в финале хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходили в швейцарской Лозанне.

В составе российской сборной шайбы забросили Матвей Мичков (2-я минута, 15), Руслан Газизов (22) и Вячеслав Малов (36).

Российские хоккеисты впервые в истории юношеских Олимпиад завоевали золотые награды. На Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году - серебряными. Лучшим бомбардиром олимпийского турнира стал Матвей Мичков, который забросил 9 шайб и отдал 5 голевых передач.

В матче за бронзовые награды сборная Канады оказалась сильнее команды Финляндии - 4:2.

Эта победа позволила российским спортсменам занять первое место в общекомандном зачете, выиграв 29 наград - 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.

Следующие зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Южной Корее в 2024 году.