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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российские спортсмены впервые победили в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады

Сборная России завоевала рекордные 29 медалей
Российский лыжник Илья Трегубов EPA-EFE/JOEL MARKLUND
Описание
Российский лыжник Илья Трегубов
© EPA-EFE/JOEL MARKLUND

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Сборная России стала победителем общекомандного зачета на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в швейцарской Лозанне.

Российские спортсмены завоевали рекордные 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Предыдущий рекорд по завоеванным медалям также принадлежал россиянам, на Играх 2016 года они выиграли 24 награды (7-8-9). Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

В последний день юношеской Олимпиады сборная России по хоккею в финале обыграла команду США (4:0). Также российские спортсмены в среду поднялись на пьедестал почета в составах смешанных международных команд. В шорт-треке Юлия Береснева завоевала серебряную медаль в командной гонке, а Николай Лысаков выиграл серебро в керлинге в соревнованиях смешанных дуэтов.

Больше всего золотых медалей российские спортсмены завоевали в биатлоне (3), при этом Алена Мохова стала единственной двукратной чемпионкой Игр в составе российской команды. Больше всего медалей россияне завоевали в фигурном катании - 8 (2-4-2). Чемпионами Игр, помимо Моховой, стали Олег Домичек (биатлон), Илья Трегубов (лыжи), Аполлинария Панфилова, танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (все - фигурное катание), Анастасия Цыганова (скелетон), Анна Шпынева (прыжки на лыжах с трамплина), эстафетная команда в санном спорте и мужская сборная по хоккею.

Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет зимних юношеских Олимпийских игр. На первой зимней юношеской Олимпиаде, которая прошла в Австрии в 2012 году, российские спортсмены стали пятыми в общем зачете (5-4-7), на второй, которая прошла в Норвегии в 2016 году, - третьими (7-8-9).

В юношеских Играх принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. В составе российской команды выступили 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в южнокорейской провинции Канвондо с 19 января по 2 февраля.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1011829
2Швейцария106824
3Япония97117
4Швеция64717
5Австрия62513

 

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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