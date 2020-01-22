Квителашвили: российские фигуристки из группы Тутберидзе показывают высочайший уровень

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Грузинский фигурист Морис Квителашвили, являющийся воспитанником российского тренера Этери Тутберидзе, заявил, что хочет стремиться к высочайшему уровню, который задают российские спортсменки из группы специалиста. Об этом он рассказал журналистам.

"Мотивирует, что в нашей группе такие сильные девочки, они поднимают планку на высочайший уровень. Конечно, хочется стремиться к такому же", - сказал Квителашвили.

В чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце, в женском одиночном катании примут участие три российские воспитанницы Тутберидзе - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Соревнования у женщин начнутся в четверг.