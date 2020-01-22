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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку после ошибки в короткой программе

Самарин занимает 13-е место (74,77 балла) после короткой программы
Александр Самарин EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Александр Самарин
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин признал, что осознанно изменил прыжки в короткой программе на чемпионате Европы, но это не помогло ему избежать ошибки. Соревнования проходят в австрийском Граце.

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Самарин занял 13-е место по итогам короткой программы, набрав 74,77 балла. 21-летний фигурист смог выполнить четверной лутц, но упал с четверного тулупа. При этом он планировал исполнить четверной флип, но отказался.

"Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и веру, моей команде, что со мной работают. Больше мне сказать нечего. Это было обдуманное решение (убрать из программы четверной флип - прим. ТАСС). Хотел показать чистое катание, а показал как обычно", - сказал Самарин журналистам.

Первое место по итогам короткой программы занял чех Михал Бржезина (89,77). На втором и третьем месте расположились российские фигуристы - Дмитрий Алиев (88,45) и Артур Даниелян (84,63).

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года. На минувшем чемпионате России он занял третье место.

Произвольную программу фигуристы представят в четверг.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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