Роднина: российским парам на ЧЕ важно показать лучшее, на что они способны

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские пары на чемпионате Европы по фигурному катанию должны показать лучшее, на что они способны. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Соревнования в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце стартуют в среду, сборную России на турнире представят Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

"На этом чемпионате Европы для меня, безусловно, самыми интересными будут соревнования в парном катании, - рассказала Роднина. - Мне нравится, что у нас снова появилась конкуренция - это залог развития и результата. Я болею за наших ребят, на чемпионате Европы очень важно собраться и показать лучшее, на что ты способен. Стопроцентных предпочтений у меня в отношении наших спортсменов нет".

Роднина отметила, что в настоящее время программы пар приблизительно равны по уровню сложности. "Сегодня все пары обладают достаточно одинаковым набором сложности, и на первое место выходит стабильность исполнения сложных элементов, - сказала Роднина. - Какие-то наши пары мне нравятся чисто внешне - для пары это имеет значение, другие - творчеством и программой, третьи - сложностью, и лучшим станет тот, кто максимально соберет все это вместе".

Соревновательная часть чемпионат Европы в Граце завершится 25 января.