Кокорин против ссылки на юг. Футболист "Зенита" отказывается от аренды в "Сочи"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Александр Кокорин, по сообщению официального сайта "Сочи" и по словам генерального директора команды Дмитрия Рубашко, должен перейти на правах аренды в клуб из Краснодарского края. Однако сам 28-летний нападающий такого желания не изъявляет и продолжает находиться в расположении "Зенита", во вторник он провел встречу за команду из Санкт-Петербурга на сборах в Катаре.
Во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин до конца сезона-2019/20 будет выступать за команду из Краснодарского края на правах аренды. Спустя 10 минут эта новость была опубликована и на официальном сайте "Сочи". Перед началом нынешнего сезона из "Зенита" в "Сочи" перешли защитники Миха Мевля, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, полузащитники Андрей Мостовой (аренда), Кристиан Нобоа, нападающие Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. "Сочи" после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Однако во вторник вечером на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного "Аль-Увайнаха" (10:0) Кокорин впервые с октября 2018 года вышел в стартовом составе "Зенита". С октября 2018 года Кокорин находился в СИЗО за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Нападающий находился в расположении команды и тренировался, но не мог принимать участие в играх, так как вышел по УДО уже после закрытия трансферного окна.
Форвард появился на поле с капитанской повязкой, таким образом главный тренер "Зенита" Сергей Семак показал несогласие с решением руководства. Форвард в матче забил три мяча и отдал одну голевую передачу, доказав, что способен приносить пользу лидеру чемпионата России.
"Конечно, он был расстроен новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, - это доверие тренера, мое отношение к нему не поменялось - это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в прошедшем матче. То, что он вышел на поле с капитанской повязкой, - это доверие команды, прежде всего, ребята хотели поддержать Александра, я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей", - отметил Семак после матча.
В среду Кокорин провел утреннюю тренировку в составе "Зенита". Однако позднее генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев подтвердил ТАСС договоренность между "Зенитом" и "Сочи" об аренде Кокорина. Однако агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить в аренду. Как пояснил ТАСС спортивный юрист Юрий Прокопец, для перехода игрока в аренду необходимо согласие трех сторон - двух клубов и самого спортсмена. Если согласие одной из сторон отсутствует, то игрок не может перейти в аренду.
Переходы Кокорина
Кокорин не в первый раз попадает в интересные истории с переходами. Летом 2013 года футболист перешел из московского "Динамо" в "Анжи". Он долго сопротивлялся трансферу, но обладавший на тот момент серьезными финансовыми возможностями махачкалинский клуб заплатил за форварда сумму отступных в размере €19 млн, прописанную в его контракте с "Динамо".
В результате нападающий не провел за "Анжи" ни одного матча, так как был дисквалифицирован на первые четыре встречи чемпионата за грубую игру во встрече за "Динамо" прошлого сезона. В начале чемпионата "Анжи" начал испытывать финансовые проблемы, и Кокорин вернулся в столичный клуб, цвета которого защищал до 2015 года. Тогда проблемы начались уже у бело-голубых, которых из-за нарушения финансового fair play не допустили до участия в Лиге Европы. "Динамо" по ходу первого круга чемпионата России потеряло ряд ключевых игроков, в том числе и француза Матьё Вальбуэна.
Кокорин же вместе с Юрием Жирковым перешел в "Зенит" по ходу сборов в середине сезона, причем оба футболиста изъявляли желание закончить сезон в "Динамо" и переехать в Санкт-Петербург по его окончании. Динамовцы по итогам того чемпионата впервые в истории покинули элитный дивизион отечественного футбола.
В нынешней ситуации в случае необходимости за Кокорина готов заступиться профсоюз игроков. Как рассказал глава организации Александр Зотов в интервью порталу "Чемпионат.com", если Кокорин останется в "Зените" и не будет попадать в заявку на матчи чемпионата, то профсоюз готов на более активные и жесткие меры. По информации портала Eurofootball, руководство "Зенита" для регулирования конфликта вызвало Семака на беседу. Трансферное окно в России закроется 22 февраля.
Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира 2014 года и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.