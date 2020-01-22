Кокорин против ссылки на юг. Футболист "Зенита" отказывается от аренды в "Сочи"

Во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин до конца сезона-2019/20 будет выступать за команду из Краснодарского края на правах аренды. Спустя 10 минут эта новость была опубликована и на официальном сайте "Сочи". Перед началом нынешнего сезона из "Зенита" в "Сочи" перешли защитники Миха Мевля, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, полузащитники Андрей Мостовой (аренда), Кристиан Нобоа, нападающие Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. "Сочи" после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Александр Кокорин, по сообщению официального сайта "Сочи" и по словам генерального директора команды Дмитрия Рубашко, должен перейти на правах аренды в клуб из Краснодарского края. Однако сам 28-летний нападающий такого желания не изъявляет и продолжает находиться в расположении "Зенита", во вторник он провел встречу за команду из Санкт-Петербурга на сборах в Катаре.

Однако во вторник вечером на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного "Аль-Увайнаха" (10:0) Кокорин впервые с октября 2018 года вышел в стартовом составе "Зенита". С октября 2018 года Кокорин находился в СИЗО за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Нападающий находился в расположении команды и тренировался, но не мог принимать участие в играх, так как вышел по УДО уже после закрытия трансферного окна.

Форвард появился на поле с капитанской повязкой, таким образом главный тренер "Зенита" Сергей Семак показал несогласие с решением руководства. Форвард в матче забил три мяча и отдал одну голевую передачу, доказав, что способен приносить пользу лидеру чемпионата России.

"Конечно, он был расстроен новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, - это доверие тренера, мое отношение к нему не поменялось - это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в прошедшем матче. То, что он вышел на поле с капитанской повязкой, - это доверие команды, прежде всего, ребята хотели поддержать Александра, я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей", - отметил Семак после матча.

В среду Кокорин провел утреннюю тренировку в составе "Зенита". Однако позднее генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев подтвердил ТАСС договоренность между "Зенитом" и "Сочи" об аренде Кокорина. Однако агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить в аренду. Как пояснил ТАСС спортивный юрист Юрий Прокопец, для перехода игрока в аренду необходимо согласие трех сторон - двух клубов и самого спортсмена. Если согласие одной из сторон отсутствует, то игрок не может перейти в аренду.

Переходы Кокорина

Кокорин не в первый раз попадает в интересные истории с переходами. Летом 2013 года футболист перешел из московского "Динамо" в "Анжи". Он долго сопротивлялся трансферу, но обладавший на тот момент серьезными финансовыми возможностями махачкалинский клуб заплатил за форварда сумму отступных в размере €19 млн, прописанную в его контракте с "Динамо".