Тарасова: проведение ЧЕ по фигурному катанию в надувном шатре принижает статус турнира

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Проведение чемпионата Европы по фигурному катанию в надувном дворце спорта с отсутствием циркуляции воздуха говорит о невнимательности к спортсменам и принижает статус важнейшего для атлетов старта. Об этом ТАСС заявила известный российский тренер Татьяна Тарасова, которая комментирует соревнования для российских телезрителей.

Австрия имеет большой опыт проведения европейских первенств по фигурному катанию, турнир проходит на территории страны в восьмой раз (еще четырежды Вена принимала соревнования во времена существования Австро-Венгерской империи). В подавляющем большинстве случаев (шесть из восьми) соревнования принимала Вена, еще по одному разу чемпионат Европы проходил в Инсбруке и Зеефельде. Однако на этот раз спортсмены соревнуются в надувном шатре за чертой города - лед на территории Граца организаторы обеспечить не смогли, и соревнования проходят на арене под названием Steiermarkhalle, размещенной в рекреационной зоне в 14 км от Граца.

"Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух - мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян [один из самых известных современных тренеров в фигурном катании] написал, что "непрофессионалы управляют профессионалами", и я с ним совершенно с ним согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта", - подчеркнула Тарасова.

"Эти же люди - пожилые и непрофессиональные - делают для нас правила, и они же опять запретили четверные прыжки [в короткой программе для одиночниц]. Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе? Лучше бы подтягивались к нам, но им не важен результат и не важно развитие фигурного катания - они его, наверное, уже не увидят. Мы работаем здесь по пятьдесят лет и больше, я лично на катке с четырех лет, так что мы знаем, как турниры проводятся, нас этому не надо учить", - сказала Тарасова.

Тренер вспомнила организацию Олимпийских игр 2014 года в Сочи: "Отвечали за каждый объект, понимали - все нужно делать в соответствии с понятием "доступная среда", и сегодня у нас ни один объект не сдается без этого. Все должно быть доступно людям с ограниченными возможностями, и дело не во мне, и не в том, что я хромаю. Нас критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае".

Дорога от Вены до Граца на поезде занимает около двух с половиной часов, до дворца спорта из Граца болельщики и журналисты едут на автобусах за пределы города. Такси желающему увидеть соревнования обойдется примерно в 35 евро. "Каждый сюда добирался по-своему, как говорится, "редкая птица долетит" до чемпионата", - сообщила Тарасова, которая приехала в Грац из Вены поездом.

Не получается - обращайтесь

Тарасова отметила, что российская сторона за три месяца справилась бы с достойной подготовкой такого старта: "Не можете провести, не получается - отдайте России, и не надо ничего придумывать. Будут и болельщики, и достойное освещение".

Чтобы попасть на комментаторскую позицию, тележурналисты должны преодолеть лестницу практически с риском для жизни. "Непонятно, как туда подниматься, и как там работать. Мне кажется, не надо так принижать такие прекрасные соревнования, как чемпионат Европы. Я многократно участвовала в нем, мои спортсмены сколько катались, столько выигрывали их", - напомнила тренер.

"Безусловно, вопросы к Международному союзу конькобежцев и оргкомитету, но они скорее всего скажут - они атлеты, - сказала Тарасова. - Ну тогда сделайте им нормальную среду обитания, удобные автобусы".

Собеседница ТАСС уверена, спортсмены в очередной раз докажут своими выступлениями, что предела совершенству нет. "Вот только если предела совершенству нет даже в таких условиях, то какой смысл запрещать им четверные прыжки? Не бойтесь, вы же не боитесь за их здоровье, представляя им такие условия для соревнований".

Соревнования завершатся 26 января.