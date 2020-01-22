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Футбол в России

Гендиректор "Зенита" Медведев и тренер команды Семак обсудили ситуацию с Кокориным

Об итогах встречи в пресс-службе петербургского клуба не сообщили

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию с переходом нападающего Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Об итогах встречи в пресс-службе не сообщили.

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В среду Медведев сообщил ТАСС, что между "Зенитом" и "Сочи" достигнута договоренность о переходе 28-летнего Кокорина, ранее об этом заявлял генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. Однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отметил, что Кокорин не собирается уходить из "Зенита". Во вторник Кокорин сыграл в товарищеском матче "Зенита", выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. После игры Семак заявил, что по-прежнему видит в Кокорине игрока, который может усилить команду.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

С октября 2018 года Кокорин находился в СИЗО за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима. 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, но не был заявлен за клуб и принимал участие только в тренировочном процессе.

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