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Китайская вирусная пневмония

Олимпийский квалификационный турнир по боксу перенесен из Уханя из-за коронавируса

Проведение соревнований намечено на 3-14 февраля

ТАСС, 22 января. Олимпийский квалификационный турнир по боксу в регионе Азия/Океания перенесен из китайского Уханя из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Рабочая группа МОК по боксу приняла к сведению решение местного организационного комитета об отмене квалификационного турнира по боксу в регионе Азия/Океания, который должен был состояться в Ухане 3-14 февраля, на фоне растущей обеспокоенности в связи с сообщениями о вспышке коронавируса, - говорится в заявлении рабочей группы, которая занимается организацией олимпийских квалификационных турниров по боксу. - Рабочая группа продолжает работать в тесном сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Китая и всеми партнерами для изучения альтернативных вариантов проведения турнира".

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель этой болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен китайскими специалистами 7 января.

Летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа, соревнования по боксу состоятся с 25 июля по 9 августа.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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