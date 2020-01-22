{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года объявлены закрытыми

Российская команда выиграла общий зачет, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили в швейцарской Лозанне.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет, завоевав рекордные 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Предыдущий рекорд по числу выигранных медалей также принадлежал россиянам, на Играх 2016 года они стали обладателями 24 наград (7-8-9). Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

Во время церемонии закрытия знаменосцем российской сборной стал Николай Лысаков (керлинг), который завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях и серебро в соревнованиях смешанных дуэтов.

В юношеских Играх принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. В составе российской команды выступили 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в южнокорейской провинции Канвондо с 19 января по 2 февраля.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Золотое поколение. Россия впервые победила на зимней юношеской Олимпиаде
Российские спортсмены завоевали рекордное количество медалей - 29
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС