Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года объявлены закрытыми

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года. Соревнования проходили в швейцарской Лозанне.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет, завоевав рекордные 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Предыдущий рекорд по числу выигранных медалей также принадлежал россиянам, на Играх 2016 года они стали обладателями 24 наград (7-8-9). Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

Во время церемонии закрытия знаменосцем российской сборной стал Николай Лысаков (керлинг), который завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях и серебро в соревнованиях смешанных дуэтов.

В юношеских Играх принимали участие спортсмены от 14 до 18 лет. В составе российской команды выступили 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в южнокорейской провинции Канвондо с 19 января по 2 февраля.