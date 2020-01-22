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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Поздняков: сборная России на юношеских Олимпийских играх была слаженным коллективом

Президент Олимпийского комитета России отметил, что российская сборная была единой командой, несмотря на то, что одна часть спортсменов была в Лозанне, а другая - в Санкт-Морице

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские олимпийцы выглядели слаженной командой на юношеских Играх в Лозанне, несмотря на сложности с коммуникацией. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Россияне заняли первое место в общекомандном зачете, выиграв 29 наград - 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

"Безусловно, все ребята молодцы. Сработали слаженно, были единой командой, несмотря на определенные сложности в коммуникации, ведь одна часть нашей сборной была в Лозанне, другая - в Санкт-Морице, - сказал Поздняков. - И я говорю не только о спортсменах - я говорю о тренерах, специалистах, врачах, массажистах, сервисменах, штабе команды, сотрудниках ОКР. Считаю, это одна из наших самых успешных юношеских Олимпиад, нам есть чем гордиться".

На вопрос ТАСС, какие победы команды особенно запомнились главе ОКР, он ответил: "Безусловно самой важной для меня была первая победа - Алены Моховой в биатлоне, затем еще и в спринте. На биатлонном комплексе, я несколько раз туда приезжал, наши спортсмены хорошо выступали, и это радует, биатлон для нашего болельщика - это особенный вид спорта. С этими ребятами нам нужно дальше работать".

"Очень импонировала победа наших саночников, выигравших командные соревнования. Это здорово - значит у нас достаточно длинная и интересная скамейка запасных в этом виде спорта, а на фоне взрослых, которые успешно выступили на чемпионате Европы, становится заметна вдумчивая и продуктивная работа федерации. Отмечу и победу [Ильи] Трегубова в лыжных гонках, молодец. Ребята боролись в предыдущих дисциплинах, не всегда все получалось, но руки не опустили и добились своего", - добавил он.

Поздняков отметил победу и прыгуньи на лыжах с трамплина Анны Шпыневой. "Барышня, и в прыжках с трамплина, виде спорта совсем не для слабонервных. Успел пообщался с ней, и понял - вообще ничего не боится. Вот такие бесстрашные у нас девушки в России", - подчеркнул он.

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