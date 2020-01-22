Роман Ротенберг: Сборная России в финале юношеских ОИ показала самый современный хоккей

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты в финале юношеской Олимпиады в Лозанне показали самый современный хоккей. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В финале хоккейного турнира россияне обыграли команду США со счетом 4:0. Это золото принесло сборной России победу в медальном зачете Игр.

"Впервые в истории одна страна является действующим олимпийским чемпионом как на взрослом (в Пхёнчхане 2018 года золото Игр выиграла команда Олимпийских атлетов из России - прим. ТАСС), так и на юношеском уровнях. Наша сборная сегодня показала самый современный хоккей, хоккей будущего, - сказал Ротенберг. - Ее дисциплинированную игру в финале можно ставить в пример, ребята играли друг за друга".

"Поэтому нужно поблагодарить тренерский штаб, который провел сборы с командой, морально, физически, психологически и тактически подготовил ее, и команда не имела на турнире себе равных. Это и есть "Красная машина - новая сборка" в лучшем своем проявлении", - добавил он.

По словам Ротенберга, олимпийская победа взрослой команды в Пхёнчхане дала возможность развиваться хоккею в России. "В Лозанне же мы видим результаты этого развития, успехи наших сборных. Это работа тренерского штаба, который в прошлом году довел команду в возрасте до 18 лет до финала чемпионата мира. Годами ведется работа для того, чтобы команда могла показывать самый современный, самый доминирующий хоккей", - сказал Ротенберг.

"Это не так просто, это сложная задача и требует много командных действий. Тренерский штаб должен четко понимать, как собрать такой пазл. Как говорится в такой ситуации, счет на табло - это лучший аргумент развития российского хоккея", - добавил он.

"Вместе в атаке - вместе в обороне"

Российские хоккеисты в решающем матче поразили своим катанием, отметил Ротенберг. "В современном хоккее во многом теряется амплуа: работа "вместе в атаке - вместе в обороне", перемена мест, постоянная поддержка, помощь друг другу. Игра в такой хоккей требует определенного мастерства. Для игры в пас нужны техничные игроки, и видно было, насколько хорошо ребята катались, как они доминировали с такой техникой над сверстниками из других стран", - отметил первый вице-президент ФХР.

"Золотая медаль - это работа многих, всего штаба, мы это начинали внедрять, и это сейчас дает плоды. Уверен, что мы продолжим побеждать на международном уровне, но мы должны двигаться вперед и продолжать играть в самый современный, интенсивный хоккей. Что касается развития этих игроков, то все зависит от самих ребят - нужно выигрывать конкуренцию у других", - добавил он.