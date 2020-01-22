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ЧЕ-2020 по водному поло

Власенко: сборная России по водному поло не уступила венграм по игре в матче 1/4 финала ЧЕ

В среду российская команда проиграла венграм со счетом 10:14

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские ватерполисты по игре не уступили в матче 1/4 финала чемпионата Европы команде Венгрии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

В среду сборная России проиграла венграм со счетом 10:14.

"Я рад за главного тренера команды [Сергея] Евстигнеева, рад, что его отстоял, когда его хотели сменить. Ребята достойно сражались, и считаю, что этот матч они не проиграли", - сказал Власенко.

В воротах россиян вместо основного голкипера Петра Федотова сыграл Виталий Стаценко. "Мне кажется, у Федотова была травма, но с тренером я еще не говорил. Весь турнир Федотов сыграл блестяще", - отметил Власенко.

Российская команда уже гарантировала себе путевку в мировой квалификационный турнир на Олимпиаду, который пройдет 22-29 марта в Роттердаме (Нидерланды).

"Основной задачей было попадание в квалификацию к Олимпиаде, и мы на Игры попадем. Это будет турнир, организованный FINA (Международной федерацией плавания - прим. ТАСС). На нем играть гораздо легче, чем под эгидой LEN (Европейской лиги плавания - прим. ТАСС), потому что все сильнейшие команды играют в Европе", - подчеркнул он.

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ЧЕ-2020 по водному поло
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