Золотое поколение. Россия впервые победила на зимней юношеской Олимпиаде

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета III зимних юношеских Игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Российская команда впервые в истории стала первой в общекомандном зачете зимних юношеских Игр.
Российские хоккеисты обыграли в матче за золото команду США со счетом 4:0 и принесли национальной команде 10-ю награду высшей пробы. Российская сборная по числу золотых медалей сравнялась со швейцарцами и опередила хозяев соревнований в борьбе за победу в общекомандном зачете благодаря наибольшему количеству серебряных наград - 11 против 6. Также в активе обеих сборных по восемь бронзовых медалей, третье место заняли японцы (9-7-1).
"Самое главное, что эта медаль решила судьбу командного зачета: мы обошли швейцарцев и заняли первое место. У нас шикарная [хоккейная] команда, у нее хорошее будущее, ребята катаются хорошо. Они играли с самоотдачей, буквально зубами шайбу ловили. Пропустили только три шайбы на турнире", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Юношеские Олимпийские игры проходили в Лозанне с 9 по 22 января. В них приняли участие спортсмены 79 стран, которые разыграли 81 комплект наград. Российская сборная завоевала рекордное количестве медалей - 29, побив собственное достижение четырехлетней давности (24).
"Безусловно, все ребята молодцы. Сработали слаженно, были единой командой, несмотря на определенные сложности в коммуникации, ведь одна часть нашей сборной была в Лозанне, другая - в Санкт-Морице, - сказал ТАСС глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - И я говорю не только о спортсменах - я говорю о тренерах, специалистах, врачах, массажистах, сервисменах, штабе команды, сотрудниках ОКР. Считаю, это одна из наших самых успешных юношеских Олимпиад, нам есть чем гордиться".
Количество переросло в качество
Швейцарская и российская сборные были самыми многочисленными на Играх. Хозяева для участия в соревнованиях заявили 112 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет - именно такие возрастные рамки распространяются на юношеские Олимпиады. Россию на Играх представляли 104 атлета.
Больше всего золотых медалей российские спортсмены завоевали в биатлоне - три. При этом Алена Мохова стала единственной двукратной чемпионкой Игр в составе российской команды. Фигурное катание принесло России больше всего наград - 8 (2-4-2). Золотые награды в этом виде спорта завоевали Аполлинария Панфилова и танцевальный дуэт Ирина Хавронина / Дарио Чиризано.
Чемпионами Игр также стали Олег Домичек (биатлон), Илья Трегубов (лыжи), Анастасия Цыганова (скелетон), Анна Шпынева (прыжки на лыжах с трамплина), эстафетная команда в санном спорте и мужская сборная по хоккею, капитаном которой является Иван Мирошниченко, а главным тренером - Владимир Филатов.
Впервые в истории зимних юношеских Игр было соблюдено гендерное равенство: в Лозанне на старт вышло одинаковое число девушек и юношей. В 2018 году подобное впервые в истории олимпийского движения произошло на летних юношеских Играх, которые принимал Буэнос-Айрес. Победа в них тогда также досталась российской сборной.
Зимние Игры в Лозанне стали самыми многочисленными по числу участников: в них приняло участие примерно на 40% больше спортсменов, чем на первой юношеской Олимпиаде, которая пошла в 2012 году в Инсбруке. Впервые в истории соревнований медали были разыграны в дисциплине "ски-альпинизм". Среди ее участников была россиянка Евгения Долженкова, которая была знаменосцем команды во время церемонии открытия Игр.
Соревновательная программа Игр была представлена 16 видами спорта: биатлоном, лыжными гонками, хоккеем, горнолыжным спортом, фигурном катании, лыжным двоеборьем, шорт-треком, конькобежным спортом, прыжками на лыжах с трамплина, керлингом, фристайлом, сноубордом, ски-альпинизмом, бобслеем, скелетоном и санным спортом. Медали в трех последних видах спорта были разыграны в Санкт-Морице, где расположена санно-бобслейная трасса.
С флагом
Российские спортсмены на Играх в Лозанне выступили под флагом страны. Принятые 9 декабря 2019 года Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкции в отношении российского спорта вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). До окончания разбирательства по этому делу запрет на использование национальных цветов на Олимпиадах на российских спортсменов не распространяется.
На первых зимних юношеских Олимпийских играх российская команда с пятью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами заняла пятое место в медальном зачете, спустя четыре года на Играх в Лиллехаммере она стала третьей (7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых).
Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в южнокорейской провинции Канвондо с 19 января по 2 февраля.