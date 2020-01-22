Золотое поколение. Россия впервые победила на зимней юношеской Олимпиаде

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная России стала победителем медального зачета III зимних юношеских Игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Российская команда впервые в истории стала первой в общекомандном зачете зимних юношеских Игр. Российские хоккеисты обыграли в матче за золото команду США со счетом 4:0 и принесли национальной команде 10-ю награду высшей пробы. Российская сборная по числу золотых медалей сравнялась со швейцарцами и опередила хозяев соревнований в борьбе за победу в общекомандном зачете благодаря наибольшему количеству серебряных наград - 11 против 6. Также в активе обеих сборных по восемь бронзовых медалей, третье место заняли японцы (9-7-1).

"Самое главное, что эта медаль решила судьбу командного зачета: мы обошли швейцарцев и заняли первое место. У нас шикарная [хоккейная] команда, у нее хорошее будущее, ребята катаются хорошо. Они играли с самоотдачей, буквально зубами шайбу ловили. Пропустили только три шайбы на турнире", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Юношеские Олимпийские игры проходили в Лозанне с 9 по 22 января. В них приняли участие спортсмены 79 стран, которые разыграли 81 комплект наград. Российская сборная завоевала рекордное количестве медалей - 29, побив собственное достижение четырехлетней давности (24). "Безусловно, все ребята молодцы. Сработали слаженно, были единой командой, несмотря на определенные сложности в коммуникации, ведь одна часть нашей сборной была в Лозанне, другая - в Санкт-Морице, - сказал ТАСС глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - И я говорю не только о спортсменах - я говорю о тренерах, специалистах, врачах, массажистах, сервисменах, штабе команды, сотрудниках ОКР. Считаю, это одна из наших самых успешных юношеских Олимпиад, нам есть чем гордиться". Количество переросло в качество Швейцарская и российская сборные были самыми многочисленными на Играх. Хозяева для участия в соревнованиях заявили 112 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет - именно такие возрастные рамки распространяются на юношеские Олимпиады. Россию на Играх представляли 104 атлета. Больше всего золотых медалей российские спортсмены завоевали в биатлоне - три. При этом Алена Мохова стала единственной двукратной чемпионкой Игр в составе российской команды. Фигурное катание принесло России больше всего наград - 8 (2-4-2). Золотые награды в этом виде спорта завоевали Аполлинария Панфилова и танцевальный дуэт Ирина Хавронина / Дарио Чиризано.