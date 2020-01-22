Власенко хочет, чтобы Совет при президенте РФ по спорту рассмотрел проблемы водного поло

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко хочет, чтобы вопрос развития этого вида спорта был рассмотрен на ближайшем заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду российские ватерполисты уступили в 1/4 финала чемпионата Европы команде Венгрии со счетом 10:14.

"У нас хорошая команда, просто чуть-чуть не хватило для хорошего результата, но это не вина команды. Я уже говорил, что нужно организовывать совещание при президенте по поддержке водного поло в России, - сказал Власенко. - Не может страна, где играют лишь сильнейшие три клуба из Москвы, Казани и Волгограда, бороться за олимпийские медали. В СССР было восемь профессиональных клубов только в одной Москве".

"На одном энтузиазме мы не вытянем: надо делать перестройку, поддерживать водное поло, как футбол и хоккей, поэтому мы ждем Госсовета. У нас сильная команда, хорошие тренеры, они все правильно делали, но нельзя сделать невозможное", - добавил он.

Последний Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта проходил 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.