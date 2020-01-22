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Футбол в России

Бывший футболист "Спартака" Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"

Контракт рассчитан до конца текущего сезона
Джано Ананидзе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Джано Ананидзе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 января. Грузинский полузащитник Джано Ананидзе заключил контракт с кипрским футбольным клубом "Анортосис". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Во вторник стало известно, что Ананидзе расторг контракт с московским "Спартаком".

Полузащитник в первый раз вышел на поле в составе красно-белых в августе 2009 года. С того момента провел за "Спартак" 146 игр, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории "Спартака" (16 лет).

В нынешнем сезоне Ананидзе сыграл в 10 матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперника. Ранее "Спартак" дважды отправлял грузинского полузащитника в аренду - в "Ростов" и самарские "Крылья Советов".

В 2017 году в составе красно-белых Джано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Выступая за "Ростов", он выиграл Кубок России сезона-2013/14. За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил семь мячей.

Теги
Российский футбол
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