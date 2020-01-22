Фигуристы Павлюченко и Ходыкин заявили, что им нужно научиться кататься с нервозностью

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, считают, что они должны научиться качественно катать программы даже с нервозностью. Об этом они сообщили журналистам.

В среду пары представили короткие программы на чемпионате Европы в австрийском Граце. Павлюченко и Ходыкин получили за прокат 74,92 балла и занимают второе место.

"Мы довольны выступлением, единственное - прокат мог показаться немного нервным, - сказал Ходыкин. - Я был спокоен, Даша нервничала, что не должно было повлиять, это нечастое явление. Мы самодостаточны, каждый сам себя настраивает. Не надо успокаиваться, надо уметь катать с нервозностью".

"На самом деле, каждый раз катаешь программу и не думаешь о соревнованиях, - ответила Павлюченко на вопрос о том, где им легче было выступать, - в Австрии или на прошлогоднем чемпионате Европы в Минске. - Не могу сказать, каждые соревнования проходят по-разному".

Произвольные программы пары представят в пятницу.