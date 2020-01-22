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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Зуева видит причину ошибки фигуристов Тарасовой и Морозова на ЧЕ в потере контроля

После короткой программы спортсмены занимают промежуточное третье место

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Тренер Марина Зуева считает, что причиной ошибки российской спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова стала потеря контроля. Таким мнением она поделилась с журналистами после выступления подопечных.

Тарасова и Морозов, которые приехали на чемпионат Европы в Грац из Флориды (США), занимают промежуточное третье место после исполнения короткой программы (73,50 балла). Первое место занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, установившие мировой рекорд в короткой программе (82,34), вторыми также стали россияне - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92). Тарасова и Морозов по ходу выступления прекрасно справились со всеми элементами - подкруткой, выбросом и параллельными прыжками. Однако при выполнении поддержки на втором повороте спортсмены начали терять равновесие, все таки не допустив падения - партнерша приземлилась на ногу.

"Это [ошибка] не связано с акклиматизацией - у нас были рассчитаны дни, чтобы сработало правильно, и оно сработало. На мой взгляд, они потеряли контроль, вдохновенно начали программу, но дальше не получилось - над этим надо работать", - рассказала Зуева.

На вопрос журналистов, как долго спортсмены будут формировать свой собственный стиль, Зуева ответила: "Пока он не сформируется, пока не выиграют, будут формировать. Это от них зависит - как они сами захотят, так и будет".

Произвольную программу пары представят 24 января.

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