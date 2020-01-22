{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что ориентируются на одиночниц в плане результатов

Спортсмены на чемпионате Европы в австрийском Граце установили новый мировой рекорд в короткой программе
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, стараются равняться на одиночниц - Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную. Об этом они сообщили журналистам.

Бойкова и Козловский на чемпионате Европы в австрийском Граце установили новый мировой рекорд в короткой программе. Спортсмены за прокат получили 82,34 балла и лидируют в соревнованиях спортивных пар.

"Я могу сказать, что присутствовала зажатость, - сказал Козловский. - Но прокатом и результатом мы довольны, теперь все мысли о произвольной программе".

"Конечно же, бывают разные ситуации, но мы стараемся приводить себя в такую форму и такое состояние, чтобы показывать лучшее, максимальное катание, - отметил Козловский. - Посмотрите на девочек - они выполняют сложнейший контент и при этом систематически показывают катание очень высокого уровня, бывают какие-то маленькие ошибочки, но вы представляете, насколько у них высокий верхний порог, что даже нижний их результат является одним из лучших в мире? Мы стремимся к такому же".

Пары продемонстрируют произвольные программы в пятницу.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Зуева видит причину ошибки фигуристов Тарасовой и Морозова на ЧЕ в потере контроля
После короткой программы спортсмены занимают промежуточное третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС