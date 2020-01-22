Фигуристы Бойкова и Козловский заявили, что ориентируются на одиночниц в плане результатов

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, стараются равняться на одиночниц - Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную. Об этом они сообщили журналистам.

Бойкова и Козловский на чемпионате Европы в австрийском Граце установили новый мировой рекорд в короткой программе. Спортсмены за прокат получили 82,34 балла и лидируют в соревнованиях спортивных пар.

"Я могу сказать, что присутствовала зажатость, - сказал Козловский. - Но прокатом и результатом мы довольны, теперь все мысли о произвольной программе".

"Конечно же, бывают разные ситуации, но мы стараемся приводить себя в такую форму и такое состояние, чтобы показывать лучшее, максимальное катание, - отметил Козловский. - Посмотрите на девочек - они выполняют сложнейший контент и при этом систематически показывают катание очень высокого уровня, бывают какие-то маленькие ошибочки, но вы представляете, насколько у них высокий верхний порог, что даже нижний их результат является одним из лучших в мире? Мы стремимся к такому же".

Пары продемонстрируют произвольные программы в пятницу.