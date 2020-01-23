Организаторы турниров в Германии намерены ждать легкоатлетку Ласицкене до последнего

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Организаторы легкоатлетических турниров в Германии, которые состоятся в январе, намерены ждать до последнего приезда российской спортсменки Марии Ласицкене на свои соревнования. Об этом Ласицкене, которая пока не имеет нейтрального статуса, сообщила ТАСС.

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), должны получать разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

"28 января я должна прыгать в Коттбусе, 31 января - в Карлсруэ. У меня сейчас нет никакого понимания, смогу ли я там выступить, нужно ли мне покупать туда билеты. Организаторы соревнований намерены ждать меня до последнего, они очень хотят, чтобы я у них выступила. Это желание видеть тебя тоже дает надежду, что ты будешь выступать за рубежом", - сказала Ласицкене.

Ласицкене, которой 14 января исполнилось 27 лет, в 2019 году была признана лучшей легкоатлеткой Европы. В прошлом сезоне она одержала победы на зимнем чемпионате Европы в Глазго и летнем мировом первенстве в Катаре, а также стала первой в финале "Бриллиантовой лиги".