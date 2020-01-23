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Допинг в спорте

Представительство легкоатлетов в пулах тестирования РУСАДА увеличилось до 521 человека

В отчете за предыдущий квартал там числилось 493 представителя данного вида спорта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в первом квартале 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим до 521 человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

По представленным данным, в настоящее время в национальный регистрируемый пул РУСАДА входят 233 легкоатлета, в расширенный - 288. Представительство легкоатлетов в пуле тестирования РУСАДА на 4-й квартал 2020 года составляло 493 спортсмена (236 и 257 соответственно).

В пул допинг-тестирования World Athletics на 2020 год входят восемь российских легкоатлетов. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Шкуренев, Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Моргунов и Мизинов находились в пуле международной федерации и в 2019 году, который также состоял из восьми россиян. Однако в новом пуле не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.

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Допинг
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