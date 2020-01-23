Ласицкене и еще семь ведущих легкоатлетов включили в пул РУСАДА по просьбе World Athletics

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой расширенный пул Марию Ласицкене и еще семерых отечественных легкоатлетов по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В расширенный пул РУСАДА на первый квартал 2020 года добавлены восемь легкоатлетов, которые также сейчас находятся в международном пуле допинг-тестирования. Речь идет о Марии Ласицкене, Сергее Шубенкове, Анжелике Сидоровой, Илье Шкуреневе, Тимуре Моргунове, Михаиле Акименко, Илье Иванюке и Василии Мизинове. Мы включили этих спортсменов в свой пул по просьбе международной федерации", - заметила Пахноцкая.

"Международный пул тестирования World Athletics является приоритетным по отношению к расширенному пулу РУСАДА, поэтому эти спортсмены должны предоставлять информацию, в первую очередь следуя правилам, установленным международной федерацией", - добавила собеседница ТАСС.

Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Шкуренев, Моргунов и Мизинов находились в пуле Международной ассоциации легкоатлетических федераций и в 2019 году, который также состоял из восьми россиян. Однако в новом пуле World Athletics не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.

Российские легкоатлеты (за исключением Дарьи Клишиной) из-за отсутствия статуса нейтрального спортсмена в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах.