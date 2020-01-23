Ласицкене считает включение в пул тестирования РУСАДА плохим знаком

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Лучшая легкоатлетка Европы Мария Ласицкене считает свое включение в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сигналом того, что получение разрешения выступать на международных стартах в качестве нейтрального спортсмена для нее откладывается на неопределенный срок. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

Ранее РУСАДА включило Ласицкене и еще семерых российских легкоатлетов из международного пула в свой расширенный пул по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

"Я постоянно нахожусь под контролем антидопинговых служб, последний раз они приходили ко мне в мой день рождения. Допинг-контроль и нахождение в международном пуле дает мне хоть какую-то надежду, что меня когда-нибудь допустят до международных стартов", - призналась Ласицкене.

"Сейчас меня включили и в расширенный пул РУСАДА. Мне кажется, что все идет к тому, что меня исключат из международного пула. Ведь не просто так это сделано. Хотя я абсолютно доверяю РУСАДА, которое также тщательно тестирует спортсменов, но все сделано неспроста", - считает спортсменка.

В расширенный пул РУСАДА на первый квартал 2020 года добавлены восемь легкоатлетов, которые также сейчас находятся в международном пуле-допинг-тестирования. Речь идет о Ласицкене, Сергее Шубенкове, Анжелике Сидоровой, Илье Шкуреневе, Тимуре Моргунове, Михаиле Акименко, Илье Иванюке и Василии Мизинове.

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), должны получать разрешение от World Athletics для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений. Таким образом, российские легкоатлеты (за исключением Дарьи Клишиной) в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах.