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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

AP: World Athletics не допустит россиян до стартов, пока ВФЛА не ответит на обвинения

Руководство федерации легкой атлетики должно было предоставить ответ до 16 января

ТАСС, 23 января. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не предоставила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства, в связи с этим международная федерация пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов. Об этом сообщает AP.

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World Athletics дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответа, срок второго продления истек 16 января, сообщили Ассошиэйтед Пресс в независимом легкоатлетическом дисциплинарном органе Athletics Integrity Unit (AIU).

AIU 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на ВФЛА, должны получать разрешение от World Athletics для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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