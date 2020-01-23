РФС не получал обращений от Кокорина по вопросу аренды из "Зенита" в "Сочи"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Палата по разрешению споров и комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) на данный момент не получали обращений от нападающего Александра Кокорина, который в зимнее трансферное окно должен перейти из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

"На данный момент обращений не поступало", - сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

Во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что Кокорин до конца сезона будет играть за его команду на правах аренды. Вечером того же дня 28-летний нападающий сыграл в товарищеском матче "Зенита" против катарского "Аль-Увайнаха" (10:0), выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что по-прежнему видит в Кокорине игрока, который может усилить команду.