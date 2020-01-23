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Футбол в России

РФС не получал обращений от Кокорина по вопросу аренды из "Зенита" в "Сочи"

По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, "Сочи" по закону не может арендовать нападающего в случае несогласия игрока
Александр Кокорин Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images
Описание
Александр Кокорин
© Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Палата по разрешению споров и комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) на данный момент не получали обращений от нападающего Александра Кокорина, который в зимнее трансферное окно должен перейти из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

"На данный момент обращений не поступало", - сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

Во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что Кокорин до конца сезона будет играть за его команду на правах аренды. Вечером того же дня 28-летний нападающий сыграл в товарищеском матче "Зенита" против катарского "Аль-Увайнаха" (10:0), выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что по-прежнему видит в Кокорине игрока, который может усилить команду.

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На следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что между его клубом и "Сочи" достигнута договоренность о переходе Кокорина. Однако агент футболиста Кирилл Логинов отметил, что его клиент не собирается уходить из "Зенита". По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, "Сочи" по закону не может арендовать Кокорина в случае несогласия игрока. Вечером того же дня состоялась встреча гендиректора "Зенита" и Семака по поводу ситуации с переходом нападающего.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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