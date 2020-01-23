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Australian Open

Павлюченкова в третьем круге Australian Open сыграет со второй ракеткой мира

В матче второго круга россиянка победила американку Тейлор Таунсенд
Анастасия Павлюченкова AP Photo/Andy Wong
Описание
Анастасия Павлюченкова
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 23 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила американку Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу 28-летней россиянки. Ранее спортсменки не встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA, 23-летняя Таунсенд - 79-е.

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В третьем раунде Павлюченкова сыграет со второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Россиянка дважды в карьере доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019). Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Лучшим результатом Таунсенд на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США прошлого года.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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