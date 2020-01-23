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НХЛ

Брэди Ткачук заменит Остона Мэттьюса на Матче звезд НХЛ

Нападающий "Торонто" пропустит звездный уик-энд из-за травмы запястья

ТАСС, 23 января. Форвард "Оттавы" Брэди Ткачук заменит нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса в составе команды Атлантического дивизиона на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

22-летний Мэттьюс пропустит звездный уик-энд из-за травмы запястья. Для 20-летнего Ткачука участие станет дебютным. В нынешнем сезоне форвард "Оттавы" набрал 27 очков (15 шайб + 12 голевых передач) в 48 матчах.

В общей сложности 12 хоккеистов, приглашенных на Матч звезд, отказались от участия, сославшись на травмы или по другим причинам. Среди них двое россиян - форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Тренером команды Тихоокеанского дивизиона должен был стать Жерар Галлан, но он был уволен с поста главного тренера "Вегаса", его место займет тренер "Аризоны" Рик Токкет.

Звездный уик-энд впервые с 1988 года состоится в Сент-Луисе. Он пройдет с 25 по 26 января на арене Enterprise Center.

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