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Australian Open

Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг Australian Open

Во втором круге турнира россиянка уступила итальянке Камиле Джорджи

ТАСС, 23 января. Россиянка Светлана Кузнецова уступила итальянке Камиле Джорджи в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки. 34-летняя Кузнецова находится на 53-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 28-летняя Джорджи - на 102-м. В третьем круге итальянка сыграет с немкой Ангелик Кербер (18-е место в рейтинге WTA).

Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004). Лучшим результатом Кузнецовой на Открытом чемпионате Австралии является выход в 1/4 финала (2005, 2009, 2013).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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Australian Open
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