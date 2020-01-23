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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ВФЛА утверждает, что AIU в срок получил от федерации все объяснения по делу Лысенко

Ранее сообщалось, что международная федерация пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов
И. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
И. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в заранее оговоренный с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) срок предоставила полный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства ВФЛА. Об этом сообщила ТАСС и. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Ранее AP сообщило, что ВФЛА не предоставила World Athletics официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства, в связи с этим международная федерация пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов. World Athletics якобы дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответа, срок второго продления истек 16 января.

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"Как подтверждал ранее сам Athletics Integrity Unit, ВФЛА направила в AIU свои объяснения в согласованные с ним сроки. Соответствующее подтверждение о получении AIU нашего объяснения у ВФЛА имеется", - заметила Тарасенко.

AIU 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на ВФЛА, должны получать разрешение от World Athletics для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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