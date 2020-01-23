ВФЛА утверждает, что AIU в срок получил от федерации все объяснения по делу Лысенко

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в заранее оговоренный с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) срок предоставила полный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства ВФЛА. Об этом сообщила ТАСС и. о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Ранее AP сообщило, что ВФЛА не предоставила World Athletics официального ответа на обвинения в адрес предыдущего руководства, в связи с этим международная федерация пока не может возобновить выдачу разрешений на участие в соревнованиях для российских спортсменов. World Athletics якобы дважды предоставляла ВФЛА дополнительное время для ответа, срок второго продления истек 16 января.