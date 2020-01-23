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Допинг в спорте

IWF организует группу экспертов для оценки обоснованности обвинений со стороны ARD

Также IWF подтвердила отстранение главы организации Тамаша Аяна на 90 дней в связи с коррупционным скандалом

ТАСС, 23 января. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) соберет рабочую группу независимых экспертов, которые должны будут определить обоснованность обвинений со стороны немецкого телеканала ARD. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Также IWF подтвердила отстранение главы организации Тамаша Аяна на 90 дней в связи с коррупционным скандалом. Исполняющим обязанности президента организации станет американка Урсула Папандреа. IWF проведет внутреннее расследование в отношении деятельности Аяна.

"Обвинения ARD против IWF в целом и против меня в частности необоснованны. Они не подтверждаются соответствующей документацией или людьми, участвующими в принятии таких решений. Следовательно, я не сомневаюсь, что независимые эксперты подтвердят мою 50-летнюю преданность развитию тяжелой атлетики", - заявил Аян.

Папандреа возглавит специальную комиссию по надзору, в обязанности которой будет входить определение, назначение и рекомендация независимых экспертов в таких областях, как антидопинговая и финансовая отчетность.

В начале января на ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором он обвинил Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме сообщается, что представители IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт приводит документы, подтверждающие суммы, направленные Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF (более $23 млн), по его информации, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации.

Аян возглавлял IWF с 2000 года.

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Допинг
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