Филатов: Горячкина совершила спортивный подвиг, победив Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии

По итогам заключительной партии с классическим контролем времени 21-летняя россиянка сравняла счет в противостоянии - 6:6. Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет 24 января. Сначала участницы сыграют четыре партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Александра Горячкина совершила спортивный подвиг, победив обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Горячкина перевела на тай-брейк матч за звание чемпионки мира по шахматам

"Спортивный подвиг, наша талантливая молодая шахматистка проявила волю. На заказ выиграть в ключевой партии против действующей чемпионки мира - она большая молодец, - сказал Филатов. - Теперь предстоит лотерея. Надеемся, что мы будем более удачливыми в шахматных пенальти".

Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Горячкина дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет стала международным гроссмейстером, среди женщин в более юном возрасте это звание получила только китаянка Хоу Ифань. В июне 2019 года Горячкина выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) она занимает четвертое место (2578 баллов).