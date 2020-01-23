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Футбол в России

РФС 24 января рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ

В январе он был досрочно переизбран на новый пятилетний срок
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) в пятницу рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

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Сергей Прядкин 16 января был досрочно переизбран на новый пятилетний срок на общем собрании клубов РПЛ. Выборы изначально должны были состояться в апреле. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в РФС считают, что переизбрание главы премьер-лиги прошло с нарушением регламента. В РПЛ убеждены в обратном.

"Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу", - сообщили в пресс-службе.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

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