Футбольный клуб "Химки" расторг контракт с главным тренером Талалаевым

ТАСС, 23 января. Андрей Талалаев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

"В связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области. Специалист выразил желание покинуть клуб - контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу, желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Талалаев был назначен на должность главного тренера подмосковной команды в апреле 2019 года, сменив на этом посту Игоря Шалимова.

Ранее он возглавлял армянский "Пюник", с которым прошел два круга в квалификации Лиги Европы сезона-2018/19, уступив в третьем раунде израильскому "Маккаби". Талалаев также возглавлял "Ростов", краснодарскую "Кубань", московский "Росич", нижегородскую "Волгу" и "Тамбов".

"Химки" находятся на третьем месте в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), набрав 50 очков после 25 матчей.