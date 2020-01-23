Заседание рабочей группы по восстановлению прав Союза биатлонистов РФ пройдет в феврале

Очередное заседание рабочей группы должно было состояться во время этапа Кубка мира, который прошел в середине декабря в австрийском Хохфильцене, однако оно было перенесено.

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдет 4 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков, который входит в состав рабочей группы.

"С вероятностью 90% оно пройдет 4 февраля в Москве", - сообщил Голиков.

СБР был поражен в правах в конце 2017 года. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в немецком Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

Процесс восстановления СБР может затянуться, если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Сохранение прав РУСАДА является одним из 12 условий дорожной карты по восстановлению СБР, утвержденной IBU.

Рабочая группа отслеживает выполнение дорожной карты. Правом восстановить членство СБР наделен только конгресс IBU, его ближайшее заседание пройдет осенью в Праге.