Путин: сборная России на юношеских Олимпийских играх блестяще справилась с задачами

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой в общекомандном медальном зачете на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Вы отлично подготовились к этим ответственным соревнованиям, благодаря целеустремленности и победному настрою выдержали серьезную конкуренцию со стороны сильных соперников, блестяще справились с поставленными задачами, проявили себя как дружная, сплоченная команда, объединившая талантливых молодых спортсменов из многих регионов нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Президент пожелал юношеской олимпийской команде новых свершений и всего самого доброго.

Сборная России стала победителем медального зачета III зимних юношеских Игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Российская команда впервые в истории стала первой в общекомандном зачете зимних юношеских Игр, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых.

Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).