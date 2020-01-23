{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КХЛ определит место проведения домашнего матча "Куньлуня" после дополнительных разъяснений

Ранее в Китае в связи с распространением коронавируса было приостановлено проведение всех спортивных соревнований до апреля

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определит место проведения заключительного домашнего матча пекинского "Куньлуня" после получения дополнительных разъяснений по ситуации с коронавирусом в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля. "Куньлунь" до конца регулярного чемпионата КХЛ проведет один матч дома - 24 февраля клуб должен сыграть с рижским "Динамо".

"Лига обеспокоена сложившейся в Китае ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу "Куньлунь" осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ. 16 декабря 2019 года лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

"После получения дополнительных разъяснений по ситуации лига примет решение о месте проведения домашней игры с рижским "Динамо" 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф, данный вопрос будет рассмотрен дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Согласно официальным данным, число инфицированных пневмонией в Китае уже достигло 617 человек, скончались 17 человек, 95 находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тыс. граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Помимо КНР, коронавирус выявлен еще в нескольких странах, в том числе в Таиланде, Республике Корея, США и Японии. Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми после короткой программы на чемпионате Европы
Лидируют французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС