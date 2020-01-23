КХЛ определит место проведения домашнего матча "Куньлуня" после дополнительных разъяснений

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определит место проведения заключительного домашнего матча пекинского "Куньлуня" после получения дополнительных разъяснений по ситуации с коронавирусом в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля. "Куньлунь" до конца регулярного чемпионата КХЛ проведет один матч дома - 24 февраля клуб должен сыграть с рижским "Динамо".

"Лига обеспокоена сложившейся в Китае ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу "Куньлунь" осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ. 16 декабря 2019 года лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

"После получения дополнительных разъяснений по ситуации лига примет решение о месте проведения домашней игры с рижским "Динамо" 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф, данный вопрос будет рассмотрен дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Согласно официальным данным, число инфицированных пневмонией в Китае уже достигло 617 человек, скончались 17 человек, 95 находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тыс. граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Помимо КНР, коронавирус выявлен еще в нескольких странах, в том числе в Таиланде, Республике Корея, США и Японии. Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.