Фигуристы Загорски и Гуррейро сказали, что не успели привыкнуть к арене ЧЕ перед стартом

ГРАЦ, /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро провели лишь одну тренировку на основной арене чемпионата Европы по фигурному катанию перед выступлением с короткой программой и не успели как следует опробовать соревновательный лед. Об этом спортсменам рассказали журналистам после выступления.

Загорски и Гуррейро набрали 75,10 балла, это их лучший результат в сезоне.

"С тренировками на основном льду были проблемы - тренировка была лишь одна, и та рано утром. Поэтому арену мы хотя немного и почувствовали, но уже на следующий день в раздевалке обсуждали, как все это быстро забылось - остальные тренировки были на другом льду, в том числе и сегодняшняя. В целом арена не сильно влияет, но каток странный", - рассказал Гуррейро.

Загорски отметила, что на льду спортсменам непривычно тепло: "Жарко так, что после разминки перед выходом на прокат даже разогреваться не пришлось".

В целом спортсмены довольны своим результатом. "На международных соревнованиях это наш лучший результат, на национальном он был выше, но это цифры, и шероховатости все-таки были, это было видно. Но мы излучали хорошую энергию, зрителям понравилось. Сказать, что мы сильно волновались, нельзя, но прошлый год мы пропустили и всего раз выступали, это давало о себе знать", - отметил Гуррейро.

Оригинальный танец фигуристы представят 25 января.