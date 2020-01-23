{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Словении

Вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим - его соотечественник Фабьен Клод
Йоханнес Бё EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Йоханнес Бё
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 23 января. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Норвежец преодолел дистанцию в 20 км за 47 минут 54,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 секунды; 0 промахов), третье место занял его соотечественник Фабьен Клод (+25,6; 0).

Этап Кубка мира в Поклюке - заключительный старт для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце. Этап продолжится в пятницу женской индивидуальной гонкой на 15 км. Завершатся соревнования 26 января.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии летом появится детская футбольная академия
Проект включает в себя пятиэтажное здание для проживания спортсменов, два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную парковку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС