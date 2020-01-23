Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Словении

ТАСС, 23 января. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Норвежец преодолел дистанцию в 20 км за 47 минут 54,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 секунды; 0 промахов), третье место занял его соотечественник Фабьен Клод (+25,6; 0).

Этап Кубка мира в Поклюке - заключительный старт для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце. Этап продолжится в пятницу женской индивидуальной гонкой на 15 км. Завершатся соревнования 26 января.