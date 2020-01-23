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Зимние олимпийские виды спорта

Тихомиров: сноубордист Хадарин одержал победу на этапе Кубка мира в жестком соперничестве

Россиянин стал лучшим в слоупстайле на этапе в Италии
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский сноубордист Влад Хадарин занял первое место в слоупстайле на втором этапе Кубка мира в Италии в жестком соперничестве с сильными японскими спортсменами. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

21-летний россиянин показал результат 85,25 балла. Второе место занял японец Руки Тобита (83,81), третьим стал его соотечественник Хироаки Кунитаке (79,75).

"Для Влада это вторая победа на этапах Кубка мира, и я очень хотел бы поздравить его с этим успехом. Я сам на этом этапе не был, Влад большой молодец, это очень приятно для нас. Ему противостояли очень сильные японцы, но наш спортсмен в этом жестком соперничестве сумел стать первым", - сказал Тихомиров.

Хадарин является серебряным призером Универсиады 2019 года в слоупстайле. На этапах Кубка мира эта медаль стала для него третьей - ранее он завоевывал золото в биг-эйре (2017 год) и бронзу в слоупстайле (2019).

Следующий этап Кубка мира в слоупстайле пройдет 31 января в Маммоте (штат Калифорния, США).

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Зимние олимпийские виды спорта
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