В Северной Осетии летом появится детская футбольная академия

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Строительство детской футбольной академии в Северной Осетии должно быть завершено летом текущего года. Такое поручение дал глава республики Вячеслав Битаров в ходе инспекционной поездки на строительную площадку, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Согласно проекту, академия-интернат включает в себя пятиэтажное здание, где будут созданы комфортные условия для проживания юных спортсменов, два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, автомобильную парковку. На первом этаже расположатся столовая и медпункт, три этажа будут отведены под спальные номера для постоянного проживания спортсменов, учебные классы, последний - 5 этаж - под административные помещения.

В академии одновременно смогут обучаться 120 человек в возрасте от 12 до 16 лет со всех районов республики.

Битаров обратил внимание руководства подрядной организации на неукоснительное исполнение сроков, установленных контрактом, и на качество выполняемых работ.

"Каждый новый объект, независимо от того, в селе он или в городе, - это зримый показатель того, что призыв к здоровому образу жизни наполнен конкретным содержанием. Именно в этом контексте мы рассматриваем строительство академии футбола и рассчитываем на то, что ее воспитанники своими успехами в будущем подтвердят авторитет и состоятельность республиканской школы футбола. Тем более Северная Осетия славится своими спортсменами, которые на весь мир прославляют не только наш регион, но и всю Россию", - цитирует пресс-служба Битарова.