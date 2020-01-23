Сборная России вернулась из Лозанны с юношеских Олимпийских игр

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Олимпийская команда России прилетела в Москву из Лозанны, где в среду завершились зимние юношеские Игры. Самолет со спортсменами приземлился в четверг в аэропорту Шереметьево.
Сборная России впервые в истории стала победителем соревнований, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1). Сборную России на Играх представляли 104 атлета.
Юношеские Олимпийские игры прошли в Лозанне с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте 14-18 лет из более чем 70 стран разыграли 81 комплект медалей в 16 видах спорта.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|10
|11
|8
|29
|2
|Швейцария
|10
|6
|8
|24
|3
|Япония
|9
|7
|1
|17
|4
|Швеция
|6
|4
|7
|17
|5
|Австрия
|6
|2
|5
|13