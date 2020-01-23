Сборная России вернулась из Лозанны с юношеских Олимпийских игр

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Олимпийская команда России прилетела в Москву из Лозанны, где в среду завершились зимние юношеские Игры. Самолет со спортсменами приземлился в четверг в аэропорту Шереметьево.

Сборная России впервые в истории стала победителем соревнований, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1). Сборную России на Играх представляли 104 атлета.

Юношеские Олимпийские игры прошли в Лозанне с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте 14-18 лет из более чем 70 стран разыграли 81 комплект медалей в 16 видах спорта.