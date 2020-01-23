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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России вернулась из Лозанны с юношеских Олимпийских игр

Россияне впервые в истории заняли первое место в медальном зачете Игр

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Олимпийская команда России прилетела в Москву из Лозанны, где в среду завершились зимние юношеские Игры. Самолет со спортсменами приземлился в четверг в аэропорту Шереметьево.

Сборная России впервые в истории стала победителем соревнований, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1). Сборную России на Играх представляли 104 атлета.

Юношеские Олимпийские игры прошли в Лозанне с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте 14-18 лет из более чем 70 стран разыграли 81 комплект медалей в 16 видах спорта.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1011829
2Швейцария106824
3Япония97117
4Швеция64717
5Австрия62513
Теги
РоссияЗимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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