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Допинг в спорте

Австралиец Вуд сменил Тейлора во главе комитета по соответствию WADA

Решение было принято в четверг на заседании исполкома организации

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Австралиец Джеймс Вуд сменил британца Джонатана Тейлора во главе комитета по соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в прошлом году вынес рекомендацию применить санкции к российскому спорту. Решение о назначении Вуда было принято в четверг на заседании исполкома WADA.

Полномочия Тейлора истекли 31 декабря.

"Во время заседания исполкома были назначены новые главы комитетов WADA, - пояснил ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. - Полномочия Тейлора истекли, новым главой комитета по соответствию был назначен австралиец Джеймс Вуд. Он известен тем, что создавал в Австралии систему Sports Integrity, много занимался вопросами правосудия".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года поддержал рекомендацию Тейлора лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется наказанию: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. Полный перечень санкций был утвержден исполкомом WADA 9 декабря.

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Допинг
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