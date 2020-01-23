WADA пока не возражает против публичного рассмотрения дела РУСАДА

WADA 9 января уведомило Спортивный арбитражный суд (CAS) о споре с РУСАДА, поскольку национальное агентство не согласилось с решением лишить его статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не возражает против открытого рассмотрения судебного спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, который в четверг присутствовал на заседании исполкома WADA.

"WADA ничего не имеет против открытого рассмотрения дела, за что выступил ряд заинтересованных сторон. Но все будет зависеть от контекста, от того, какие свидетели будут участвовать в деле. Нельзя допустить, чтобы они подверглись риску", - пояснил Хрычиков.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется наказанию: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. Полный перечень санкций был утвержден исполкомом WADA 9 декабря.