Хрычиков: Банька спокойно и достойно провел первое для себя заседание исполкома WADA

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька достойно провел первое заседание исполкома организации. Такое мнение ТАСС высказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, который в четверг присутствовал на заседании.

35-летний Банька вступил в должность 1 января, сменив на посту президента WADA британца Крейга Риди.

"Банька провел заседание очень хорошо, очень спокойно. Лучше, чем ожидали многие. Никаких вопросов к нему не возникло", - сказал Хрычиков.

Банька был избран президентом WADA в ноябре 2019 года. Вице-президентом организации была назначена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.