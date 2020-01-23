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Допинг в спорте

Хрычиков: Банька спокойно и достойно провел первое для себя заседание исполкома WADA

Поляк вступил в должность 1 января

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька достойно провел первое заседание исполкома организации. Такое мнение ТАСС высказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, который в четверг присутствовал на заседании.

35-летний Банька вступил в должность 1 января, сменив на посту президента WADA британца Крейга Риди.

"Банька провел заседание очень хорошо, очень спокойно. Лучше, чем ожидали многие. Никаких вопросов к нему не возникло", - сказал Хрычиков.

Банька был избран президентом WADA в ноябре 2019 года. Вице-президентом организации была назначена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.

Теги
ДопингБанька, Витольд
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