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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тренер Жук шокирована отсутствием горячей воды в гостинице для фигуристов - участников ЧЕ

По ее словам, это ненормально для соревнований такого уровня

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский тренер в танцах на льду Ирина Жук шокирована условиями, предоставленными участникам чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, которых заселили в официальный отель турнира, где нет горячей воды. Об этом Жук сообщила ТАСС.

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Жук и Александр Свинин являются тренерами танцоров Александры Степановой и Ивана Букина - участников турнира.

"Я не буду говорить об арене, о всем прочем, но отсутствие в гостинице горячей воды - это просто кошмар. Конечно, ребята как-то выкручиваются, но это просто ненормально для соревнований такого уровня", - подчеркнула Жук. Свинин добавил, что в гостинице параллельно идет ремонт.

Степанова отметила, что впервые столкнулась с отсутствием горячей воды в гостинице на соревнованиях. "Ну а что делать - быстренько, под холодненькой. Но у нас такого еще не случалось - это наш, можно сказать, первый подобный опыт на турнирах", - призналась фигуристка.

Соревнования завершатся 26 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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