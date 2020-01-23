Жулин: фигуристы Синицина и Кацалапов на ЧЕ показали свой лучший ритм-танец в сезоне

Синицина и Кацалапов после ритм-танца занимают второе место с 88,73 балла. На первом месте идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 88,78 балла. Третий результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66), россияне Александра Степанова и Иван Букин идут четвертыми (83,65), Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро - пятыми (75,10).

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате Европы в Граце продемонстрировал свой лучший ритм-танец в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Александр Жулин.

"На данном этапе второе место звучит, наверное, все-таки хорошо. На мой взгляд, их сегодняшний прокат был лучшим в сезоне, молодцы, порадовали, но много говорить пока не хотелось бы, поскольку впереди выходной и произвольная программа", - сказал Жулин.

"Важно, что после последнего психологически тяжелого старта (чемпионата России в Красноярске - прим. ТАСС) они абсолютно справились, не нервничали, - подчеркнул Жулин. - Я это говорю со стопроцентной уверенностью, поскольку такие вещи всегда передаются тренеру. Сегодня катались в удовольствие, получили кайф, вот и результат".

На вопрос об отношении Жулина к условиям, в которых вынуждены жить спортсмены в Граце, - в гостинице идет ремонт и нет горячей воды, он ответил: "Спортсмены должны кататься в любых условиях. Мы из России, так что ко всему готовы".