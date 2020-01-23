Тренеры Степановой и Букина уверены, что оценки фигуристам за ритм-танец могли быть и выше

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не допустили серьезных ошибок во время проката ритм-танца на чемпионате Европы в Граце, поэтому оценки им могли быть и выше. Такое мнение ТАСС высказали тренеры танцевального дуэта Ирина Жук и Александр Свинин.

Фигуристы Степанова и Букин отметили, что им непонятны оценки за короткую программу на ЧЕ

Степанова и Букин после ритм-танца идут четвертыми с 83,65 баллами. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 88,78 балла.

"Ребята молодцы, катались хорошо, мы ими довольны. Так что их оценка - это далеко не предел. Мы ожидали большего. Значит судьям видится что-то еще", - сказал Свинин.

"Мы потом будем пересматривать их прокат, но серьезных ошибок сегодня мы не увидели. Хотя при желании ошибки, безусловно, можно найти у всех", - отметила в свою очередь Жук.

Произвольную программу танцоры продемонстрируют 25 января.